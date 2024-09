Biodiversitätsinitiative: Artenvielfalt wollen alle

Reichen die Massnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt, braucht die Biodiversität mehr Geld und Schutzflächen? Ein Spaziergang mit David Jenny und Gian Sutter am Flaz zeigt, so unterschiedlich die Positionen im Abstimmungsverhalten auch sind, so einig ist man sich, dass es mehr Biodiversität braucht.