Val d’Uina: Via serrada e chamonna donnagiada

Blera plövgia in sonda avant ün’eivna ha fat gronds dons in Val d’Uina. Il flüm da la val es creschü ed ha schlavà la via. Implü haja dat boudas cun blera crappa e glera. La consequenza: La via es serrada e sto gnir rumida ed üna chamonna es donnagiada.