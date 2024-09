L’excursiun da la Regenza grischuna d’ingon ha cumanzà in mardi a Nairs cun üna visita da l’Hotel Scuol Palace. Davo sun stats ils collegas Martin Bühler, Marcus Caduff, Carmelia Maissen, Peter Peyer, il president Jon Domenic Parolini e’l directur da la chanzlia Daniel Spadin illa Büvetta Tarasp. La presidenta cumünala da Scuol, Aita Zanetti e Simon Berger da la Chüra da monumaints grischuna han preschantà il stabel chi’d es gnü fabrichà da l’on 1875. Quel es uossa periclità da la costa instabila survart, ma eir da crodar in muschna. «Eu laiva cha la Regenza saja infuormada da la situaziun da la büvetta e dals progets chi sun in trais-cha», ha dit il president da la Regenza a la FMR. I’s tratta qua dal proget per sgürar la costa e da quel per sanar la büvetta.





E lura sun la magistrata e’ls magistrats its cun l’auto in Val Sinestra ed inavant fin in Val Lavèr. Da là suna chaminats in Zuort ingio chi han pernottà. Lur viadi ha cuntinuà sur Vnà ed inavant fin in Chant Sura. Qua ha il capo da Valsot, Victor Peer, preschantà la sanaziun e renovaziun dals uits chi d’eiran per crodar in muschna. Da là davent sun tuots chaminats sur la Val Ruinains fin a Tschlin.





L’abitant e musicist Duri Janett ha manà a la Regenza tras il cumün fin sü pro la baselgia e’l bügl da la Duonna Lupa. Giantà han tuots in l’ustaria da la bieraria Girun e cafè e tuorta haja dat illa nouva ustaria da Tschlin. Lura ha cuntinuà il viadi fin a Tarasp e sül chastè per verer l’exposiziun da Not Vital cun da sias ed otras ouvras. (fmr/fa)