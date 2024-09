Wildcampieren: Polizei muss nur selten büssen

Während der Corona-Zeit explodierte der Verkauf von Wohnmobilen. Einige Gemeinden stellten in dieser Zeit zusätzliche Stellplätze zur Verfügung. Rächt sich nun das gut gemeinte Angebot und fördert der Mangel an Stellplätzen indirekt das Wildcampieren? Die EP/PL fragte in den Gemeinden nach.