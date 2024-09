Winterlicher Alpabzug in Sent

Am Samstag sind rund 70 Kühe von den Alpen Telfs und Lavèr ins Tal zurückgekehrt. Das Alppersonal aus dem Ultental im Südtirol hat die Kühe aufwendig und liebevoll geschmückt. In Sent wurden die Heimkehrenden von einer grossen Festgesellschaft empfangen.