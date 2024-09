Pünktlich begrüsste auch Rafael Felix, Buschauffeur der Firma Viadis Koch AG Ramosch, die Passagiere und freute sich, dem Motto entsprechend, die Gäste gemäss Regieablauf zuerst nach Tschlin zu chauffieren. Dieser Besuch galt dem Ehrenmitglied Duri Janett, der Heimat der «Fränzlis da Tschlin» und der legendären «Donna Lupa». Nach einem kurzen Spaziergang durch Tschlin wurden die schönen und stilvoll erhaltenen Häuser bewundert und manch einer staunte ob der Geschichte der «Donna Lupa». Nach einem feinen Apéro bei Duri Janett ging es dann zur «Ustaria Tschlin», wo wir entsprechend der Jagdzeit mit einem feinen Mittagessen verwöhnt wurden.





Die Fahrt mit dem Bus nach Samnaun weckte bei manchem der Fahrgäste schon komische Gefühle. Die Felsen bis weit hinunter ins Tal nahmen die Fahrgäste dank der sicheren Fahrt des Chauffeurs zur Kenntnis und ein leises «wahnsinnig» war hie und da zu hören.





In Samnaun angekommen, erfuhren die Gäste kurz etwas über die Geschichte des Tales und seiner berühmten Personen. Der Aufenthalt im Wellnesshotel Engadin entlockte allen ein grosses «wow». Erfreut waren die Ehrenmitglieder über die Qualität, Freundlichkeit aber auch das feine Essen.





Am nächsten Tag ging die Tagung weiter mit dem Besuch des Talmuseums in Samnaun-Plan. Der Einheimische, Arno Jäger, welcher mit grossem Wissen und profimässiger Führung, aber auch mit seinem Humor die Besucher erfreute, betonte verschiedentlich die Einfachheit früherer Zeiten im Samnauntal.





Not Janett-Jenal und seine Frau Elsbeth haben dann alle zu einer Grillada in ihrem Haus in Samnaun-Laret, eingeladen. Nach einigen Stunden des fröhlichen Beisammenseins ging die Reise zurück nach Scuol und wieder mit der RhB nach Hause.



Autor: Not Janett-Jenal