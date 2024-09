In den Bachelorstudiengängen studieren insgesamt 470 Studentinnen und Studenten. Im ersten Semester haben insge­samt 140 Studierende ihr Studium aufgenommen, wovon 110 den Studiengang Primarschule und 30 den Studiengang Kindergarten und Primarschule begonnen haben. Auch in Bezug auf die Sprachenverteilung weist die Anzahl mit 101 deutsch-, 13 romanisch- und 26 italienischsprachigen Studierenden eine im mehrjährigen Vergleich hohe Konstanz auf.





In den Masterstudiengängen haben insgesamt 17 Studierende ihr Studium zur Lehrperson der Sekundarstufe I sowie Sekundarstufe I und Maturitätsschulen in Angriff genommen. In diesem, im Jahr 2022 eingeführten konsekutiven Masterstudiengang studieren somit insgesamt 47 Studentinnen und Studenten. (pd)