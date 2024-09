Ün purtret dal dschember, nouv eir in vallader

L’Institut federal per la perscrutaziun da god, naiv e cuntrada (WSL) ha publichà seis «Merkblatt für die Praxis» davart il dschember in üna traducziun in rumantsch vallader. Il fögl d’infuormaziun tematisescha la biologia, l’ecologia, la genetica e las perspectivas da svilup dal dschember.