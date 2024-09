Das Forum, das im Hotel Suvretta House in St. Moritz stattfand, bot ein breites Spektrum an Diskussionen, die von Fortschritten in der Biotechnologie und der Genforschung zur Verlängerung des menschlichen Lebens bis hin zur Rolle von KI und Daten bei der Personalisierung der medizinischen Versorgung reichten. Zu den Höhepunkten des Forums zählten Vorträge von Bandar Alknawy, Steven Austad, Aubrey de Grey, Jason Fung, Vittorio Sebastiano und anderen führenden Wissenschaftlern sowie von Dan Büttner und Gurudev Sri Sri Ravi Shankar.



In von Experten geleiteten Podiumsdiskussionen wurden die Zusammenhänge zwischen Langlebigkeit und Lebensumfeld untersucht und erörtert, sowie in welchem

Ausmass ökologische Nachhaltigkeit und Klimaresilienz für Fortschritte bei der Verbesserung der menschlichen Gesundheit und der Lebensverlängerung von

entscheidender Bedeutung sind. Die Veranstaltung beinhaltete auch verschiedene Outdoor-Aktivitäten, die den Zusammenhang zwischen Natur und persönlichem Wohlbefinden betonten. Am Abend wurden die Gäste mit kulinarischen Erlebnissen verwöhnt, die von drei der weltbesten Michelin- und Green-Köche kuratiert wurde und den Grundstein für eine neue Plattform für nachhaltige Spitzenleistungen in der Gastronomie legte.



Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Auszeichnung „Lifetime Contribution to the World“ durch den St. Moritzer Gemeindepräsidenten

Christian Jott Jenny. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde dem spirituellen Führer, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, in Anerkennung seiner Verdienste als

weltweiter Friedensbotschafter und humanitärer Helfer verliehen und fiel mit dem Internationalen Friedenstag der UNO zusammen.



Die Gründerin, Christina Michael, äusserte sich sehr zufrieden über die erste Ausgabe. Sie zeigte sich begeistert von der "Tiefe der Diskussionen, das hohe Niveau der Vorträge und die strahlende Atmosphäre", die an der Konferenz herrschte. «Das erste Health and Longevity Forum hat die Erwartungen unserer Gäste in jeder Hinsicht übertroffen", sagte sie. Das hohe Niveau der wissenschaftlichen Erkenntnisse, gepaart mit nachhaltiger Spitzengastronomie und Gastfreundschaft, habe eine einzigartige Atmosphäre für Networking und Freundschaften geschaffen. Das Forum hat Christina Michael zusammen mit den Mitbegründern Karine Sargsyan und Gastro-Experte Reto Mathis und einem Team organisiert. "Das Forum wird auch in Zukunft einen 360 Grad-Blick auf die Erkenntnisse über Langlebigkeit bieten und damit eine neue Ära der nachhaltigen globalen Gesundheit und des Wohlbefindens einläutet", so Christina Michael. Das nächste Health and Longevity Forum St. Moritz findet vom 18. bis 21. September 2025 statt.



Medienmitteilung Health and Longevity Forum St. Moritz