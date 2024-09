Bereits am frühen Sonntagmorgen trafen Mannschaften aus Graubünden, dem Tessin, dem Aargau und dem Kanton Schwyz motiviert in der Sportanlage Oberhof in Schiers ein. Obwohl die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer ausfiel, tat dies der Begeisterung und dem sportlichen Einsatz der Teams keinen Abbruch. An dem vom GRTV organisierten und vom BTV Schiers ausgerichteten Anlass spielten die Damenmannschaften um die Podestplätze, wohingegen das Mixed-Team Sent-Scuol mangels weiteren Kategorien-Teilnehmenden ausser Konkurrenz startete. Die Spannung wurde bis zum Schluss hochgehalten, und an der Spitze zeichnete sich ein enges Rennen zwischen dem TV Samedan und Indiaca Niederrohrdorf ab. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem Punkt sicherte sich der TV Samedan den ersten Platz und verteidigte somit erfolgreich den Vorjahressieg. Indiaca Niederrohrdorf durfte sich über den zweiten Platz freuen, während das aus dem Tessin angereiste Team SFG Melide den dritten Rang belegte.





Das ausser Konkurrenz startende Mixed-Team Sent-Scuol zeigte ebenfalls eine gute sportliche Leistung und darf mit dem Turniertag zufrieden sein. Nicht nur die Stimmung unter den anwesenden Vereinen, sondern auch das Wetter zeigte sich von der guten Seite, sodass die Teilnehmenden die Nachmittagssonne geniessen und das Turnier gemütlich in der Festwirtschaft ausklingen lassen konnten.