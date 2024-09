Die frei erfundene musikalische Lesung nach Armin Brunner basierte weniger auf Tatsachen als auf Gerüchten, die Graziella Rossi und Helmut Vogel, den Sprechern und Initiatoren des Abends, von allen Seiten heimlich zugetragen wurden. Unter der musikalischen Leitung von Anton Ludwig Wilhalm wurde die bis zum vergangenen Sonntag unveröffentlichte Geschichte zu einem höchst vergnüglichen Abend. Die Musikstücke von Saint Seans, Schubert, Bizet, Chatschaturjan, Schostakowitsch, Kurt Weill und vielen anderen Komponisten wurden von der Musikschule Oberengadin gekonnt in Szene gesetzt. Der vom Hotel Waldhaus mitorganisierte Anlass hat für das Traditionshaus einen hohen Stellenwert. "Uns ist es wichtig, dass junge Talente die Chance erhalten, mit Profis auf der Bühne zu stehen und vor Publikum aufzutreten", sagt Felix Dietrich, der zusammen mit Daniela Greco für das Kulturprogramm im Hotel Waldhaus verantwortlich ist. Und diese Chance nutzten die jungen Musikerinnen und Musiker sowie ein Kinderchor. Die rund zwanzig Lieder und die von den beiden Schauspielern vorgetragene humorvolle Story wurden vom Publikum mit minutenlangem Applaus bedacht. Die nächste Möglichkeit, die jungen Talente Live zu hören ist am kommenden Mittwoch, den 25. September möglich. Das konzert beginnt um 21.15 Uhr ebenfalls im Hotel Waldhaus in Sils.