«L’ultima jada esa stat viceversa»

Be per üna vusch nun ha la presidenta actuala da Val Müstair, Gabriella Binkert Becchetti, ragiunt la majorità absoluta da 362 vuschs. Uossa daja ün seguond scrutin als 13 d’october, ingio cha be amo Thomas Schadegg as metta a disposiziun – Ivo Lamprecht s’ha retrat dal cumbat electoral.