860 Millionen Wertschöpfung

Die Rhätische Bahn generiert gemäss eigenen Angaben schweizweit eine Wertschöpfung von 860 Millionen Franken, davon 446 Millionen Franken in Graubünden. Die Bahn präsentierte am Mittwoch eine von ihr in Auftrag gegebene Wertschöpfungsstudie mit diesen Zahlen.