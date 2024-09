«Vertraut, verbunden, vor Ort» – das ist seit einigen Monaten der Claim der «Engadiner Post/Posta Ladina». Wie die Ergebnisse der Umfrage unter den Leserinnen und Lesern der Lokalzeitung zeigen, ist dieser Slogan mehr als nur eine Worthülse. Ein Grossteil der Leserschaft ist der Meinung, dass die Redaktion sehr gute Arbeit leistet und die Erwartungshaltung, welche der Claim verspricht, erfüllen kann. Erfreulich ist, dass die ebenfalls unter dem Dach des Medienhauses Gammeter Media erbrachten Leistungen im Werbemarkt, in der Abo-Abteilung und im Online-Bereichs gleichermassen positiv beurteilt werden – die detaillierten Ergebnisse zu diesen Bereichen sind in den Texten unten nachzulesen.





Recherchearbeit wird gelobt

Die letzte grössere Leserumfrage wurde 2015 durchgeführt. Auch wenn die Ergebnisse aufgrund leicht abweichender Fragestellungen nicht eins zu eins mit der diesjährigen Umfrage verglichen werden können, zeigt sich, dass die EP/PL bei den wichtigsten Qualitätskrite­rien noch einmal einige Prozentpunkte zulegen konnte. So sind knapp 90 Prozent der Abonnentinnen und Abonnen­ten der Meinung, dass die Redaktion gute bis sehr gute Recherchearbeit leistet. Unter den Nichtabonnenten sind 80 Prozent dieser Ansicht. Ebenfalls erfreulich ist, dass eine grosse Mehrheit der Leserschaft meint, die Zusam­men­hänge in den Bereichen Politik (86 Prozent) und Wirtschaft (79 Prozent) würden gut bis sehr gut erklärt. Sogar 94 Prozent der Leserinnen und Leser bescheinigen der Redaktion, dass die Texte verständlich geschrieben sind. Bei den Nichtabonnenten liegen diese Werte jeweils wenige Prozentpunkte darunter.





Ein spannender Mix aus Themen und journalistischen Darstellungsfor­men trägt ebenfalls zur Attraktivität der Zeitung bei. Die grosse Mehrheit ist der Meinung, dass dieser Themenmix sehr gelungen ist. 90 Prozent der Teilneh­merinnen und Teilnehmer sagen zum Beispiel, dass die lokale Politik in der Zeitung genau richtig vertreten ist. Dies trifft mit 81 beziehungsweise 79 Prozent auch auf die lokale Wirtschaft und den Tourismus zu. Rund ein Fünftel ist der Ansicht, dass zu viel Sport in der Zeitung enthalten ist, und 15 Prozent wünschen sich weniger Kultur.





Mehr Informationen nötig?

Die Frage, ob die Artikel dazu beitragen, sich eine eigene Meinung zu bilden, beantworten knapp 80 Prozent der Lesenden mit Ja. Etwa 20 Prozent oder 70 Personen sind der Meinung, dass dies nur in ausreichendem Masse der Fall ist. In diesem Punkt wird die Redaktion weitere Abklärungen treffen, um herauszufinden, ob «genügend» bedeutet, dass die Zusammenhänge ausreichend gut erklärt werden oder ob damit gemeint ist, dass man mehr Informationen in den Artikeln benötigt, um sich eine fundierte Meinung bilden zu können.





Viele Teilnehmende haben sich die Mühe gemacht, Einzelkommentare zu bestimmten Themengebieten abzuge­ben. In Bezug auf Änderungswünsche an die EP/PL wurde vereinzelt angemerkt, dass die Redaktion in ihrer Berichterstattung noch kritischer werden könnte, dass die Zeitung mehr Seiten umfassen sollte oder dass ein Veranstaltungskalender, Rätsel und Sudokus gewünscht werden.





Romanische Texte übersetzen

Der mit Abstand grösste Änderungswunsch betrifft die Übersetzung der romanischen Texte ins Deutsche. 53 Personen möchten die romanischen Texte gerne verstehen, was zeigt, dass das Interesse am Geschehen im gesamten Verbreitungsgebiet der Zeitung gross ist. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten werden die Voraussetzungen dafür geschaffen. Übersetzungsprogramme leisten zwar gute Arbeit, dennoch kann (noch) nicht erwartet werden, dass eine fehlerfreie und stilistisch ausgereifte Übersetzung geliefert wird. Auf Seite 4 sind die Ergebnisse der Leserumfrage der Posta Ladina auf Romanisch zusammengefasst. Durch Scannen des Barcodes mit der Handykamera kann der Text ins Deutsche übersetzt werden.





Das Lokale wird geschätzt

Bei der Frage, was an der EP/PL besonders geschätzt wird, steht die lokale Berichterstattung mit 80 Nennungen ganz klar an der Spitze. Das Gefühl, gut informiert zu sein, die sorgfältige journalistische Arbeit, die Zweisprachigkeit, die lokale Politik und das Heimatgefühl werden ebenfalls häufig genannt – Antworten, die zeigen, dass sich der eingangs erwähnte Claim «Vertraut, verbunden, vor Ort» in der Zeitung widerspiegelt.





Die Leserumfrage wurde im Juli bei allen Abonnentinnen und Abonnen­ten durchgeführt. Zusätzlich hatten auch Personen, die die Zeitung zwar kennen, aber nicht abonniert haben, die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen. Insgesamt wurden 544 Fragebogen zurückgeschickt oder online ausgefüllt.