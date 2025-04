Gut dokumentierte «Hexenverfolgung» im Bergell

Selbst 200 Jahre nach der Hinrichtung der in Glarus als «Hexe» verurteilten Anna Göldi beschäftigt das Thema. Davon zeugte auch das rege Interesse am Vortrag von Antonia Bertschinger in Castasegna. Die Kulturforscherin untersucht die Verfolgung von «Hexen».