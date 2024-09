Der Leitfaden unterstützt die Vorbereitung auf Mangellagen. Priorität hat die die Sicherstellung von Trink- und Löschwasser, danach folgen das Wasser für Landwirtschaft und Beschneiung. Nutzungsart und Wasserqualität sollen stärker aufeinander abgestimmt werden. Der Leitfaden richtet sich mit dem Massnahmenkatalog primär an Gemeinden aber auch an die Wirtschaft, die Landwirtschaft und den Tourismus. Er positioniert sich als Impulspapier und stellt Massnahmen zur Unterstützung eines nachhaltigen Wassermanagements zur Verfügung.



Der Betrachtungszeitraum wird in diesem Leitfaden auf die nächsten zehn bis 30 Jahre festgelegt. Um den noch unsicheren Folgen des Klimawandels gerecht zu werden, wer-

den Massnahmen für drei Szenarien ausgearbeitet:



- Szenario 1: «Wasser ist während des ganzen Jahres weiterhin genügend verfügbar»

- Szenario 2: «Kürzere, akute Mangellagen» (einige Wochen bis wenige Monate)

- Szenario 3: «Rückgang Gletscher / Schnee nimmt ab / vermehrte Extremereignisse »