Im unteren Bergell zwischen den Dörfern Soglio, Bondo und Castasegna befindet sich einer der grössten gepflegten Kastanienwälder der europäischen Alpen. Die Edelkastanie spielte im Bergell lange Zeit eine wichtige Rolle als krisenfestes Lebensmittel. Auch heute ist die Kastanie noch ein wichtiger Bestandteil der Ernährung und Kultur des Bündner Südtals.





Neues Abzeichen

Aus diesem Grund ist das Festival della Castagna nicht mehr aus dem Bergeller Veranstaltungskalender wegzudenken. Die Jubiläumsausgabe des Festival della Castagna findet vom 28. September bis 20. Oktober statt und bietet täglich kleine und grosse Anlässe, sodass für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist. Drei Wochen lang finden für Gross und Klein Events zwischen Maloja und Castasegna statt. Dieses Angebot ist dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Hotellerie, zahlreichen Guides und der Associazione castanicoltori Bregaglia möglich. Zur Unterstützung letzterer wurde auf dieses Jahr das Distintivo des Festival della Castagna eingeführt. Mit dem Kauf eines solchen Abzeichens wird sowohl der Kastanienanbau als auch die Zukunft der Bergeller Kastanie direkt unterstützt. Das Abzeichen wurde im Bergell produziert und bietet sich auch als schönes Souvenir oder Mitbringsel für alle zu Hause Gebliebenen an.





Kastanien selber sammeln

Je nach Wetter und Temperaturen variiert die Erntezeit der Bergeller Kastanie von Jahr zu Jahr. Während der Festivalwochen können Besucher an rund zehn Tagen eine kleine Menge frische Kastanien selber sammeln, dies jedoch nur in den gekennzeichneten, von der Gemeinde zur Verfügung gestellten beiden Sammelzonen. Alle anderen Kastanienhaine dürfen bestaunt, doch darf in den privaten Feldern nicht gesammelt werden. Vor Ort helfen Bündner Ranger und täglich im Infopoint im Kastanienwald eine Mitarbeiterin von Bregaglia Turismo bei Fragen rund um die Kastanienernte weiter. Der Infopoint ist während des Festivals jeweils von 10.00 – 15.00 Uhr geöffnet.





Drei Wochen Festival

Das Festival della Castagna wird am Samstag, 28. September, mit einem öffentlichen Fest auf der Plazza von Vicosoprano eröffnet. Nebst kulinarischen Kastanienspezialitäten wird dieses Jahr eine moderierte Diskussion zur Geschichte und zur Zukunft des Anlasses stattfinden. Denn warum gibt es eigentlich das Festival della Castagna und wer stand ursprünglich hinter dieser Idee? Wie soll es in den kommen­den Jahren mit der Bergeller Kastanie und den Festivitäten rund um die Kastanie weitergehen?





In dieser ersten Woche werden geführten Wanderungen und Degustations-Menus angeboten und am 1. Oktober steht der Besuch von Gian Rupf und der SAC Hütte Albigna im Kulturgasthaus Pontisella an. Auch das Thema Gesund­heit wird in dieser ersten Festivalwoche aufgegriffen und zusam­men mit dem Centro Sanitario Bregaglia wird am 3. Oktober die Kastanie aus dieser Perspektive beleuchtet.





Grosses Fest in Vicosoprano

Am zweiten Wochenende des Festival della Castagna, am 6. Oktober, bildet der kulinarische Spaziergang – Caminä e mangä – das Highlight. An diesem Anlass sind zahlreiche Partner, Hoteliers und Produzenten mitbeteiligt, um an den acht kulinarischen Stationen die bunte Vielfalt der Kastanienprodukte anzubieten.





Das grösste Fest des Festival della Castagna wird am dritten Wochenende von der Associazione castanicoltori Bregaglia organisiert. Der Verein lädt am Sonntag, 13. Oktober, zur alljährlich stattfindenden «Kastanien-Chilbi» nach Vicosoprano ein. Zusammen wird hier mit rund 1000 Gleichgesinnten die Kastanie gefeiert.





In der dritten und letzten Woche des Festivals darf dann gemalt, bei Mondschein gewandert und bei einem Ausflug ins Engadin am 16. Oktober im Waldhaus Sils angestossen werden. Am letzten Festivalwochenende, 19. Oktober, nimmt chillfood aus Bern die Besucher mit in den Kastanienwald oberhalb von Bondo und lässt sie ein Kastanien-Feuermenu geniessen. Am Sonntag, 20. Oktober, steht dann bereits der Abschlussanlass des 20. Festival della Castagna an. Hier kann noch einmal nach Lust und Laune bei Speis und Trank, heissen Marroni, einem kleinen Markt und Musik in Castasegna gefeiert werden.