Im Buch werden die unterschiedlichsten Menschen und ihre Geschichten porträtiert. Jüngere, Ältere, Einheimi­sche, Zugezogene, Frauen und Männer geben Einblick in ihren Alltag und ihre Erlebnisse, so vielfältig und divergent, wie nur das Leben Geschichten schreiben kann. Ihnen allen ist jedoch eines gemeinsam: Sie sind eng verbunden mit dem Val Müstair und teilen ihre Begeisterung für dieses Tal.





Der Naturpark Biosfera Val Müstair lebt mit und von den Menschen, die das Tal prägen, weshalb die Idee für dieses Buch entstanden ist. Auf einen Aufruf meldete sich die Gymnasiastin Anna Rodigari aus Müstair, um mit der bewährten Journalistin Susann Bosshard-Kälin am Buchprojekt zu arbeiten. Die Journalistin kennt und liebt das Val Müstair von längeren Aufenthalten her und kann ihren grossen Erfahrungsschatz mit der jungen Einheimischen teilen.





Aus den Begegnungen mit den porträtierten Personen sind Geschichten in den beiden Sprachen Romanisch und Deutsch entstanden, bebildert mit Fotos der Protagonisten und Protagonistinnen an ihren Lieblingsplätzen.





Beim Naturpark wird das Buchprojekt von Franziska Peter, Leiterin für Bildung und Kultur, begleitet. «Allegra! Begegnungen in der Biosfera Val Müstair» erscheint beim Verlag Gammeter Media und ist nach der Vernissage im Buchhandel und über gammetermedia.ch erhältlich.





Die Vernissage des Buches «Allegra! Begegnungen in der Biosfera Val Müstair» findet am Samstag, 5. Oktober um 14.00 Uhr in der Chasa Jaura in Valchava statt.

Dieser Artikel ist erstmals im Unterengadiner Gästemagazin «Allegra» erschienen. Autorin: Annelise Albertin