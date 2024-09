Adattaziun dal plan directiv dal sviamaint vain publichada

Fingià daspö decennis ha il cumün da Sta. Maria da cumbatter cul trafic da transit. Per dis-chargiar la via vain lavurà daspö ün temp vi da l’intent per ün sviamaint. Per realisar quel sto però gnir adattà il plan directiv chantunal. Sco cha’l Chantun scriva, vain l’adattaziun dal plan directiv exposta publicamaing a partir dals 30 da settember.