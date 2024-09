Es soll ein wahres Spektakel gewesen sein, als DJ Bobo und die Backstreet Boys im März 1996 in der Tennishalle Vulpera aufgetreten sind. Auch die EP/PL war dabei.





Als wäre es gestern gewesen: Feuerwerkskörper und entsprechende Rauchschwaden vernebeln die Bühne, kreischende Fans drängen sich in Richtung Bühne, dann endlich sind sie da: Hunderte von Stofftierchen und Teddybären fliegen beim ersten Ton der Back­street Boys auf die Bühne. Gekonnt heizen sie der Menge mit ihrer Show ein und bereiten sie für DJ Bobo vor – Gänsehaut!





Okay, zugegeben, der Autor dieses «Wussten Sie ..?» war im Jahr 1996 noch nicht geboren und demnach nicht am Konzert dabei. Erzählungen seiner Eltern sowie die Berichterstattung der Engadiner Post (siehe Archivfoto) lassen jedoch bestens erahnen, welchen Stellenwert der 23. März 1996 bei den damals jungen Engadinerinnen und Engadinern hatte. Damals, als DJ Bobo als Hauptact des Rahmenprogramms der Bündner JO-Meisterschaften Ski Alpin in der Tennishalle Vulpera aufgetreten war. Mit im Gepäck hatte der 28-jährige DJ Bobo die Backstreet Boys, welche mit ihrem Song «We’ve Got It Goin’ On» seit mehreren Wochen in der Schweizer Singlehitparade vertre­ten waren und als Newcomer mit grossem Potential für eine grosse Karriere galten. «Ihr werdet in den nächsten 80 Minuten eine tolle Show zu sehen bekommen», versprach Bobo gemäss damaliger Berichterstattung der EP/PL. Ein Versprechen, das der Hitparadenstürmer wohl einlöste. Zusammen mit seinen zwei Tänzerinnen, den zwei Tänzern und den beiden Sängerinnen bot er eine perfekte Tanzshow mit Akrobatik, Spezial-Lichteffekten und vielen Kostümwechseln und bleibt bis heute vielen Engadinerinnern und Engadinern in Erinnerung.





Übrigens: DJ Bobo und die Backstreet Boys waren nicht die ersten internatio­nalen Grössen, die sich in Vulpera die Ehre gegeben haben. Zwei Jahre davor war David Hasselhoff an selber Stelle aufgetreten. 2700 Personen hatte Hasselhoff damals in die Tennishalle gelockt.