Open Doors-Anlass erst am 9. Oktober

Am Mittwoch, 9. Oktober um 18.30 Uhr findet in der Bibliothek St. Moritz der zweite Anlass der Reihe «Open Doors Engadin Experten im Gespräch» statt. Dieses Mal mit dem Architekten Heinrich Tessenow. In der Vorschau vom Samstag stand irrtümlich «am kommenden Mittwoch», der Anlass ist aber erst eine Woche später (9. Oktober).