Leider musste bei den jüngeren Junioren aufgrund der sehr starken Nachfrage eine Warteliste eingeführt werden, dies aber vor allem wegen Trainermangels. Sportlich gab es zwei Aufstiege zu feiern, bei den C- und B-Junioren. Grosses Interesse gab es auch bei den Finanzen. Der Verein steht weiterhin auf gesunden Beinen und konnte auch im letzten Jahr einen kleinen Gewinn verzeich­nen. Für das nächste Jahr wird mit grösseren Ausgaben für die 75-Jahr-Feier im Juni gerechnet. Die Versammlung folgte dem Vorschlag des Vorstands und beliess die Mitgliederbeiträge unverän­dert. Etwas emotional war die diesjährige Versammlung ebenfalls, als man an den ehemaligen Spieler und Revisor Dino Pitaro gedachte, der im April verstarb, sowie bei den Ehrungen und Danksagungen. An diesem Abend wurden folgende Mitglieder geehrt: Stefan Christeler, Helfer des Jahres, Damiano Bregonzio, 5 Jahre Trainer, Roli Lüthi, 5 Jahre Assistent Juniorenkommission, Jürg Summermatter, 10 Jahre Trainer, Toni Martinovic, 10 Jahre Trainer, Nico Walder, 10 Jahre Vorstand (Juniorenkommission), Amos Sciuchetti, 10 Jahre Trainer, Nicola Rogantini, 15 Jahre Trainer und 20 Jahre Vorstand (Kasse, Präsident und aktueller Vizepräsident)





Der Vorstand stellte sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurde mit Applaus bestätigt. Als neuer Senioren-Obmann wurde Carlo Ostlender gewählt. Für den vakanten Posten des zweiten Revisors wurde Philipp Melcher einstimmig und mit Beifall gewählt.





Unter Varia wurde die Versammlung über die Fortschritte beim Verfassen der Vereinschronik sowie die Organisation der 75-Jahre-Feier informiert. Am 20. und 21. Juni 2025 wird auf San Gian gespielt und gefeiert. Der Vorstand berichtete auch vom Projekt «Quality Club» des Schweizerischen Fussballverbands. Der FCC hat sich dafür beworben und wurde aufgenommen. Dabei geht es um die Begleitung von Fussballclubs durch Verbandsmitarbei­ter, um den Club zu analysieren und daraus eine Strategie mit Massnahmen zu erarbeiten.





Präsident Romano Bontognali bedankte sich am Schluss bei den Anwesenden für die Teilnahme an der Versammlung an und bei der Gemeinde Celerina und allen Sponsoren für die wertvolle Unterstützung. Im Anschluss wurden alle noch zu einem Stehapéro eingeladen. (nro)