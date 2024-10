Knapper Sieg Celerina gegen Schluein Ilanz und drei wichtige Punkte

Am vergangenen Wochenende trat der FC Celerina auswärts gegen die US Schluein Ilanz an. Obwohl die Engadiner insbesondere in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz hatten, gelang ihnen am Ende nur ein knapper 2:1-Sieg.