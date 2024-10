Dieser wurde in den Jahren 2023 und 2024 für insgesamt rund 14 Millionen Schweizer Franken komplett umgebaut. Für einen komfor­tablen Einstieg in die Züge wurde ein 150 Meter langer Perron errichtet, was der Länge von zwei Capricorn-Triebzü­gen entspricht und die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt. Zudem wurde der Bahnhof mit modernen, dem Stand der Technik entsprechenden Kundeneinrichtungen ausgestattet. Auch wurde die Gleisanlage optimiert: Neu können die Züge den Bahnhof mit Streckengeschwindigkeit (60 km/h; bisher 45 km/h) passieren, die Kreuzungsgleislänge wurde vergrössert, womit der Bahnhof dem künftigen Angebotskonzept entspricht und die Fahrplanstabilität verbessert werden kann.





Im Rahmen der Eröffnungsfeier wird der neue Bahnhof gemeinsam mit der Bevölkerung eröffnet. Die Festanspra­chen beginnen um 11.00 Uhr.