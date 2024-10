Im letzten Sommermonat wurden in der Schweizer Hotellerie 4,8 Millionen Logiernächte gezählt. Das waren 3,6 Prozent mehr als im August 2023, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Dabei profitierte die Hotellerie weiterhin von der Erholung bei den Gästen aus dem Ausland. Hier betrug das Plus im August 3,1 Prozent auf 2,6 Millionen Logiernächte.





Im Gegensatz zu den ersten beiden Sommermonaten gab es aber auch einen Anstieg von Schweizer Gästen. So verzeichneten die hiesigen Hotels im August 4,3 Prozent mehr einheimischen Gäste, was 2,2 Millionen Logiernächten entspricht.





Nachdem bereits im Juni mit Plus 2,4 Prozent und Juli mit Plus 0,3 Prozent mehr Übernach­tungen gezählt wurden, ist der Rekordsommer besiegelt. Insgesamt waren es im Sommer diesen Jahres 13,6 Millionen Logiernächte. Die Zahl liegt 2,1 Prozent über dem bisherigen Sommerrekord aus dem Vorjahr.





Die Hotellerie bleibt damit auf Kurs, auch im Gesamtjahr den letztjährigen Rekord von 41,8 Millionen Logiernächten zu brechen. Von Januar bis August wurden 29,6 Millionen Logiernächte verzeichnet, noch nie so viel wie nach acht Monaten eines Jahres.





Zum Vorjahr beträgt das Plus nach acht Monaten 2,3 Prozent. Zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 sind es gar 6,4 Prozent mehr.





Das BFS veröffentlicht die provisorischen Ergebnisse zur Hotellerie monatsweise. Das nächste Newsmail für den Monat September 2024 erscheint am 4. November 2024. (sda)