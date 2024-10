Im Sommer wurde intensiv trainiert, um für schwierige Spiele bereit zu sein . Ein gelungener Anfang mit einem Auswärtssieg in Ems (0:4) und auch dm erste Heimspiel (6:1 gegen Chur) war gemacht. Damit konnte die Mannschaft früh wichtige Punkte verbuchen und entfernte sich von Anfang an vom Abstiegsbereich. Im Spiel gegen Bad Ragaz wurde es richtig spannend, denn der FCC spielte gegen den härtesten Konkurrenten. Nach dem 0:1-Sieg realisierte das Team, dass viel mehr drin lag als nur der Ligaerhalt. Es folgten drei weitere diskussionslose Siege und am Sonntag hatte das Team die Chance, die Meisterschaft der 1. Stärkeklasse für sich zu entscheiden. Vor dem Spiel lag der FC Celerina punktgleich mit Bad Ragaz auf Rang 1. Auswärts gegen Landquart war mindestens ein Punkt Pflicht, um alleiniger Tabellenführer zu werden. Schon nach sieben Minute zappelte der Ball im gegnerischen Tor und es folgten noch zehn weitere. Damit beendete der FCC eine eindrückliche Saison mit sieben Siegen in ebenso vielen Spielen und einem Torverhältnis von 38 zu 2. (Einges.)