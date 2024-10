Ziel der beiden Berufswahlnachmittage war es, den jungen Leuten im Rahmen der Berufswahl verschiedene Lehrberufe näherzubringen und sie zu informieren. Sie sollten ausprobieren und anpacken können, Fragen stellen und Betriebsluft schnuppern, mit den Verantwortlichen in Kontakt kommen. Sie sollten etwas über die ausgezeichneten Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Berufswelt erfahren und viele positive Eindrücke mit nach Hause nehmen.





In kleinen Gruppen besuchten die Gruppen an jedem der Nachmittage zwei Unternehmen. Ob in einer Werkstatt, einem Büro, im Kraftwerk oder auf dem Berg, den jungen Leuten wurde nicht nur eine Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten, sondern auch eine Menge spannender Arbeitsorte gezeigt.





Der Entscheid für den Traumberuf muss nicht an dem Tag gefällt werden. Die Einblicke in die Tätigkeiten, das Kennenlernen des Teams, das aktive Mitarbeiten und Ausprobieren, all das sollen Entscheidungshilfen sein. Die Schülerinnen und Schüler können sich ein Bild machen, was ihnen gefallen und zu ihnen passen könnte – und was nicht.