Aus der Medienmitteilung von Swiss Olympic geht hervor, dass St.Moritz den Schweizer Athletinnen und Athleten mit seiner Höhenlage, guten Wetterbedingungen und moderner Infrastruktur optimale Trainingsbedingungen bieten würde. Im Zentrum der Partnerschaft stehen dabei Dienstleistungen zu Gunsten aller bei Swiss Olympic angeschlossenen nationalen Sportverbände und deren Athletinnen und Athleten. Diesen stehen zahlreiche Trainings- und Regenerationsinfrastrukturen in St. Moritz und den umliegenden Partnergemeinden zur Verfügung, ebenso wie ein hochwertiges sportmedizinisches Angebot.





Für Maja Neuenschwander, Leiterin des Athlete Hub von Swiss Olympic, ist die Zusammenarbeit mit St. Moritz sehr bedeutend: «Gerade in trainingsintensiven Sportarten sind ideale Bedingungen matchentscheidend, auch in mentaler Hinsicht. Das sonnige, ideal gelegene St. Moritz ist für Swiss Olympic und den Schweizer Sport deshalb ein Glücksfall und wir freuen uns sehr über die erneuerte Partnerschaft.»





«Wir sind sehr stolz, weiterhin ein wichtiger Partner von Swiss Olympic zu sein. Nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der Vergangenheit konnten wir, in enger Zusammenarbeit mit Swiss Olympic, das Angebot noch gezielter auf die Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten und Verbände ausrichten und verbessern», wird Severin Beier, Head of Business Development Well-Being & Sports von St. Moritz Tourismus AG in der Mitteilung zitiert.

Swiss Olympic