Beim Fohlenchampionat konnten alle Fohlen präsentiert werden, die den Rappel erreicht hatten, also mit 21 und mehr Punkten bewertet wurden. Als stolzer Gewinner konnte sich die Pferdezüchterfamilie Andri Pua aus Sent über ihr im April geborenes Freiberger­fohlen «Ennio A.P.» freuen.



Traditionellen Anlässen haftet manchmal das Risiko von Routine und Langeweile an. Nicht so dem Südbündner Vieh- und Warenmarkt, der jeweils im Oktober Vieh-, Pferde- und Schafzüchter ebenso nach Zernez lockt wie Marktfahrende, Einheimische Produzentinnen und Produzenten und – natürlich – ein interessierte Publikum aus ganz Südbünden und darüber hinaus.



Neben dem gewohnten Bild in der belebten Marktgasse Runatsch, der Festwirtschaft im Schlosshof und dem emsigen Treiben der Viehausstellung und -bewertung unter Federführung von Gian Andri Stricker aus Sent auf der Zernezer Schlosswiese, war das Augenmerk heuer, noch etwas mehr als sonst, auf die Fohlenschau gerichtet. Zum ersten Mal wurde am Samstag in Zernez nämlich der Ostschweizer Fohlenchampion erkoren.

Der Nachmittag gehörte dann wieder ganz dem Braunvieh, dem zahlreiche Prämierungen zu Teil wurden, beispielsweise der «Alpkönigin», der «Miss Euter» oder der «Miss Zernez».



Autor und Fotos: Jon Duschletta