In sonda saira ha gnü lö i’l hotel Scuol Palace la preschantaziun da ses chanzuns dal nouv disc cumpact da la band Cinzia. «20s in the 20s part1» es il titel ed eir program da la nouva musica. Il public es gnü invidà da far ün viadi acustic cun swing e jazz in rumantsch, inglais e talian.