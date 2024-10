Es ging bei diesem Anlass nicht nur um sportliche Leistungen, sondern vor allem auch darum, die besondere Atmosphäre während der Kastanienernte im Tal zu geniessen. Die Teilnehmen­den – Familien, Gruppen und Einzelpersonen jeglichen Alters, mit mehr oder weniger Erfahrungen im Orientierungslauf, waren zumeist Feriengäste, die sich gerade im Tal aufhielten. Aber auch aus Davos und dem Unterengadin reisten Teilnehmer an.





Es galt, innert 90 Minuten möglichst viele im Gelände und im Dorf aufgestellte Posten anzulaufen. An jedem Posten gab es Punkte, und der Sieger war derjenige, der die meisten Punkte in der vorgeschriebenen Zeit sammeln konnte. Der Planer der Veranstaltung, Steven Smith nahm sogar extra eine neue Karte für diesen Anlass auf. Eine Läuferin, die extra aus dem Unterengadin anreiste, zog das Fazit: «Es war eine rundum gelungene und äusserst sympathische Veranstaltung, der eine Fortsetzung folgen sollte – da wäre durchaus noch etwas mehr Zulauf zu wünschen.» Dies bestätigten auch die Verantwortlichen der Tourismusor­gani­sation Bergell, die für das nächste Jahr wieder einen OL in das Veran­staltungsprogramm aufnehmen werden.





Rangliste

1. Rang Cornelia Ruedin 55 Min alle Posten

2. Rang Familie Jäger 60 Min alle Posten

3. Rang Familie Junker. 63 Min alle Posten



Autor: Hanspeter Achtnich