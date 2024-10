Für die Jury zelebriert Caminadas Hotel Maistra 160 die Essenz schweizerischer Baukultur und setzt neue Massstäbe. In einer Zeit, in der das bewusste Experimentieren mit wiederverwendeten Materialien und bisweilen provokative, raue Details im Trend liegen, überrascht Caminadas Bau mit seiner architektonischen Raffinesse. Der Einsatz lokaler Materialien, die tragende Konstruktion aus Naturstein und die langlebigen Werkstoffe verleihen dem Gebäude eine charmante Form von Nachhaltigkeit. Es verkörpert ein inspirierendes Leitbild für den zeitgenössischen Architekturdiskurs und zeigt, dass Nachhaltigkeit auch in Schönheit und Sinnlichkeit Ausdruck finden kann. (pd)