Dr. Maria Schönbächler, Professorin für Geochemie an der ETH Zürich, begab sich Ende 2022/ Anfang 2023 auf eine wissenschaftliche Expedition in die Antarktis, um Meteoriten zu sammeln. Die Antarktis ist einer der besten Orte der Welt, um Meteoriten zu finden. Dank der Bewegung der Gletscher und der kontrastreichen Landschaft können die schwarzen Gesteinsbrocken leichter entdeckt werden. „Das Eis fungiert wie ein natürliches Förderband, das Meteoriten, die über Jahrtausende vom All auf die Erde gefallen sind, an die Oberfläche bringt“, erklärt Schönbächler. Ihre Expedition war Teil eines internationalen Projekts, das zum Ziel hatte, neue Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung von Planeten zu gewinnen.





Wissenschaftliche Ziele der Expedition

Die gesammelten Meteoriten sind für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert. Sie enthalten Informationen über die frühen Phasen der Planetenbildung und bieten Einblicke in Prozesse, die sich vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren im jungen Sonnensystem abspielten. Mit ihrem Forschungsteam wollte Schönbächler insbesondere isotopische Zusammensetzungen untersuchen, um besser zu verstehen, wie Planetenkerne entstanden sind. Diese Untersuchungen können uns auch helfen, den Ursprung des Wassers und der organischen Moleküle auf der Erde zu entschlüsseln.





„Meteoriten sind Zeitkapseln“, sagt Schönbächler. „Sie bewahren die chemischen und isotopischen Signaturen aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Indem wir diese untersuchen, können wir das Puzzle zusammenfügen, wie sich die Erde und andere Planeten entwickelt haben.“





Internationale Zusammenarbeit für globale Herausforderungen