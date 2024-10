Die Bündner Regierung dankt laut einer Mitteilung der Standeskanzlei Graubünden dem Regierungsrat des Kantons Zürich für die erneute namhafte Unterstützung aus dem Gemeinnützigen Fonds an fünf Projekte im Kanton Graubünden. Die Beiträge an diese Infrastrukturprojekte in verschiedenen Regionen und Sprachgebieten bedeuten eine enorme Stütze für die jeweilige Projektrealisierung.

Diese sogenannte «Inlandhilfeprojekte 2024» des Kantons Zürich unterstützt heuer die Sanierung der alten Mühle Ftan in der Gemeinde Scuol mit einem Beitrag von 165'000 Franken. Weiter werden die folgenden Projekte unterstützt: die Walderschliessung Jenisberg in der Gemeinde Bergün Filisur mit 250'000 Franken, die Wiederherstellung der Forststrasse Roré-Laura mit der Erstellung eines Löschwasserbeckens in der Gemeinde Roveredo mit 100'000 Franken, die Instandstellung der Strada di Maria Teresa in der Gemeinde Roveredo mit 110'000 Franken und die Sanierung der Calörtscherstrasse in der Gemeinde Safiental mit 100'000 Franken.

Mitteilung Standeskanzlei Graubünden