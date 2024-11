Els sun nempe tuornats sül palc per festagiar la festa da pensiun da lur trumbettist Otto Davaz ill’ustaria Sper la Punt. Il publicum ha giodü ils intermezzos musicals cun saimperverds rumantschs. Dal 1971 han ün man plain musicists da Sent intuorn Reto Mayer cumanzà a far musica. La fuormaziun cuntschainta sco Alpina Quintett cun Reto Mayer, Robert Demonti, Ernest Vital ed ils duos frars Otto e Jon Domenic Davaz sun in viadi daspö l’on 1987. Els s’han pre- schantats a bleras festas in Engiadina ed eir sün gronds palcs naziunals ed internaziunals. Els han tanter oter eir guadognà la seguonda plazza in üna concurrenza da chanzuns rumantschas importantas. Per lur prestaziuns dürant passa 50 ons vessna bain guadogna ün püschel «neglas cotschnas da Müstair». Intant esa gnü plütost quiet intuorn ils tschinch musicist, be per occasiuns specialas tuornan els sül palc uschè sco a Sur En da Sent. Ün ulteriur salüd musical dal Alpina Quintett es previs als 7 gün 2025 in occasiun dal prüm Festival dals Nanins a Scuol.Text e fotografia: Nicolo Bass