Auf Empfehlung der Kulturförderungskommission hat die Präsidentenkonferenz der Region Maloja beschlossen, Erica Bivetti mit einem Anerkennungspreis in Höhe von 10 000 Franken zu würdigen. Dies «für ihr umfangreiches künstlerisches Schaffen und die daraus entstandenen Werke von grosser Ausdruckskraft», wie es in der Medienmitteilung heiss.t Der Singer-Songwriter Gianni Tschenett, welcher am Anfang seiner künstlerischen Karriere steht, wird mit einem Förderpreis in Höhe von 5000 Franken ausgezeichnet.





Die bunte Welt der Erica Bivetti

Die 74-jährige Erica Bivetti ist in Samedan geboren und aufgewachsen. Nach der Schulzeit absolvierte sie die Ausbildung zur Krankenschwester in Chur. Aufgrund eines Rückenleidens musste sie später ihren Beruf aufgeben. Seit vielen Jahren betätigt sie sich sehr aktiv als Malerin. «In ihren Bildern zeigt sie uns die Welt, wie sie bunt und in ihrer Vielfalt vereint sein könnte», schreibt die Kulturkommission der Region Maloja.





Erica Bivettis künstlerisches Werk wurde 2019 mit dem Trogener Kunstpreis für Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung ausgezeichnet, bisher jedoch selten öffentlich ausgestellt. «Der Anerkennungspreis ehrt Erica Bivettis bewundernswerte Energie und motiviert sie, ihre langjährige künstlerische Tätigkeit weiter zu verfolgen», heisst es weiter. Die Künstlerin hat beschlossen, mit einem Teil des Preisgeldes in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission der Region Maloja einen Bildband zu gestalten, der ihr künstlerisches Schaffen dokumentiert.





Eine vielversprechende Karriere

Der 24-jährige Gianni Tschenett ist in Celerina aufgewachsen und absolvierte die Academia Engiadina. Seit seiner Kindheit macht er Musik und hat bereits als Teenager begonnen, eigene Songs zu komponieren. In den letzten Jahren hat er sich als eigenständiger Singer-Songwriter sowie als Leadsänger verschiedener Bands etabliert. Er ist mit Eigenkompositionen erfolgreich an verschiedenen Festivals, unter anderem am Festival da Jazz, aufgetreten und hat mit Radiotelevisiun Rumantscha zwei rätoromanische Songs aufgenommen. Neben nostalgischen Balladen hat er auch sozialkritische Songs komponiert, beispielsweise «Uorsin», in welchem der «Schellen-Ursli» nach ein paar Jahren im Unterland wieder ins Engadin ziehen möchte, hier aber kein zu Hause mehr findet.





Aktuell studiert Gianni Tschenett Rock/Pop-Musik an der Züricher Hochschule der Künste. «Der Förderpreis motiviert Gianni Tschenett, den eingeschlagenen vielversprechenden musikalischen Weg weiterzugehen», so die Kulturförderungskommission.





Die öffentliche Verleihung der Kulturpreise 2024 findet am 17. Januar 2025 in Celerina statt.