«Am dà il man, mia vita»

Üna quarantina da persunas han gürà da discuorrer ün’eivna a Sent be rumantsch. Per üna partecipanta ed ün partecipant es quist güramaint dafatta i ün pass plü inavant: Els han maridà per rumantsch in venderdi i’l clucher da Sent.