«Mein Grossvater, der Engadiner Maler»

Beat Kraushaar wurde 1950 in Zuoz geboren. «Das Tal hinterlässt Spuren in deiner Seele», weiss der pensionierte Journalist heute. In einer 15-teiligen Serie erzählt er von Erinnerungen, Geschichten und Erlebnissen aus dem Engadin. Der Prolog.