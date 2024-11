Empfangen wurde Botschafterin Iryna Venediktova heute im Grauen Haus in Chur von Regierungspräsident Jon Domenic Parolini und Kanzleidirektor Daniel Spadin. Die Botschafterin wurde begleitet von Taras Antoshchak, Erster Sekretär (Wirtschaftsfragen) und Olena Bidnova, Zweite Sekretärin (Kulturfragen, Medien). Nach dem Austausch von Grussadressen stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.



Die Bündner Regierung pflegt jährlich Kontakte mit Vertreterinnen und Vertretern ausländischer Staaten in der Schweiz. Diese Gespräche sind wichtige Bestandteile der Aussenbeziehungen des Kantons. Bei Nachbarstaaten und Ländern mit besonderen Beziehungen zur Schweiz und zu Graubünden stehen häufig aktuelle Sachfragen zur Diskussion. Andere Besuche dienen in erster Linie dem kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Erfahrungsaustausch.



