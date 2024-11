Il spectacul magic as chatta eir in Engiadina

Verms da glüsch as cugnuoscha pelpü da las vacanzas al süd, da spassagedas da not per lung dal mer u tres gods da pinias. Ma quists insects fluorescents cumperan eir in Engiadina e la Val Müstair, e que’s chatta dafatta tuot las quatter sorts chi figüreschan in tuot l’Europa.