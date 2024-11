Serro 30 sguinchidas e «tualettas»

Il Chantun ho evaluo var 100 plazzas e sguinchidas a l’ur da la Via naziunela N29 traunter Silvaplauna e Tusaun. Que as tratta da sguinchidas chi vegnan druvedas adüna pü suvenz eir scu tualetta, per camper u per depuoner rüt. La consequenza dal rapport: var 30 plazzas vegnan serredas.