Klima und Energiepolitik

Der Engadiner Mattia Badrutt ist Master-Student in internationalen Studien an der ETH Zürich. Für eine Forschungsarbeit zur Umweltpolitik möchte er die Meinung der Bevölkerung in tourismusabhän­gigen Bergregionen wie dem Engadin zur Klima- und Energiepolitik erfassen.