«Die Wissenschaft muss sich politisch stärker einbringen»

Der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult war am Forum für Wissen in Davos eingeladen, die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Politik einzuordnen. Dabei nahm er gleichermassen Politik, Forschung und Wissenschaft in die Pflicht. Der EP/PL stand er Red und Antwort.