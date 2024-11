Der St. Moritzer Gemeindevorstand und der Gemeinderat haben mit der Verabschiedung der Legislaturplanung 2023 bis 2026 den Grundsatzentscheid gefällt, am Standort Islas eine kommu­nale Eishalle mit Wertstoffsammelstelle und einem öffentlichen Parking zu realisieren. Zu diesem Zweck wurde Anfang Jahr ein Architekturwettbewerb öffentlich ausgeschrieben. 23 Planungsteams aus den Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Gebäudetechnik reichten bis Ende August 2024 Projektbeiträge ein.





Die Aufgabenstellung, auf dem Areal Islas eine Eishalle, eine Wertstoffsam­melstelle und ein Angebot an gedeckten Park-and-Ride-Feldern mit rund 160 Parkplätzen zu organisieren, wurde gemäss Medienmitteilung der Gemeinde St. Moritz von den Planungsteams mit qualitativ hochste­henden Projektbeiträgen gemeistert.





Der Siegerbeitrag «Balantscha» stammt vom Generalplanerteam um die Architekten und Bauingenieure von Penzel Valier AG, Zürich. Das Projekt besticht durch eine funktionale Nutzungsverteilung und eine hervorragen­de ortsbauliche Integration in die umgebende Landschaft. Das Ergebnis ist eine für Nutzer und Betreiber überzeugende Gesamtanlage. Sowohl die Eishalle als auch die Wertstoffsammelstelle erfüllen die funktionalen Anforderungen und überzeugen mit einem prägnanten architektonischen Ausdruck als ortsbaulicher Auftakt von St. Moritz.





Wenn das Stimmvolk im Sommer 2025 dem Rahmenkredit für das Investi­tionsvorhaben zustimmt, können die nächsten Schritte eingeleitet werden. Diese sind die Umnutzung der heutigen Eisarena Ludains mit den im kommunalen räumlichen Leitbild KRL definierten Nutzungen für Sport, Freizeit und Kultur, die Instandstellung der Reithalle und die attraktive Neugestal­tung des Seeuferbereichs gemäss den Vorgaben der Nutzungs- und Gestal­tungsstudie See. Durch die Verlagerung der Wertstoffhalle wird zudem der Bau von Erstwohnungen auf dem RhB-Areal ermöglicht. Die Rhätische Bahn hat eine entsprechende Planung eingeleitet und koordiniert ihre Terminplanung mit der Gemeinde.



Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge

Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, die eingereichten Projektbeiträge zu besichtigen. Sie werden an folgenden Tagen in der Aula des Schulhauses Grevas in St. Moritz (Via da Scoula 6) öffentlich ausgestellt: Donnerstag, 28. November, 17.00 – 19.00 Uhr, Freitag, 29. November, 17.00 – 19.00 Uhr, Samstag, 30. November, 9.00 – 13.00 Uhr.