Am Freitag, 21. März, sorgt die schwedische Rockband Royal Republic für viel Stimmung, am Samstag, 22. März stehen Sam Feldt, einer der gefragtesten DJs der internationalen House-Szene, sowie das global gefeierte Aushängeschild der deutschen Musiklandschaft, Bennet, auf der Bühne.



Bereits kommuni­ziert wurden die Acts des zweiten WM-Wochenende: am 28. und 29. März treten nicht nur die besten Big-Air-Athleten und -Athletinnen bei der ehemaligen Olympiaschanze in St. Moritz auf, sondern auch bekannte Künstler und Künstlerinnen wie FiNCH, SDP, Sido, Jule X, EAZ und Esther Graf. (pd)