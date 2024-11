Die Organisatoren konnten wieder Teams aus den Kantonen Luzern, Bern und dem Tessin nach Samedan holen. Traditionellerweise waren auch wieder Teams dabei, gespickt mit ehemaligen Spielern und Spielerinnen des FC Celerina, die in den letzten Jahren ins Unterland gezogen sind.

Im Final der Aktiven trafen die Titelverteidiger von «Wängi Vidi Vici» auf «Dia vum Tuleu», die aus Spieler des FC Bonaduz bestanden. Wängi schaffte den Sieg und krönte sich erneut zum Turniersieger. Im kleinen Final gewann «Here for the Bere» aus Bern mit 1:0 gegen «JBG».





Nach vielen Jahren ohne Vertretung in der Kategorie «Hobby» war dieses Jahr wieder ein Seniorenteam des FC Celerina am Start. Sie schafften den Einzug ins Final, wo sie gegen «Galatasaray Samedan» spielten. Lange stand es 1:1, doch nach dem Führungstreffer kontrollierte Galatasaray die Partie und erhöhte kurz vor Schluss noch auf 3:1. Den dritten Rang holte sich Turnier-Stammgast «Real Cugnasco» im Tessiner Duell gegen «BPS Suisse» mit 2:1.





In der Kategorie «Damen» waren wieder sechs Teams dabei. Wie bei den Aktiven konnten die letztjährigen Siegerinnen ihren Titel verteidigen. Mit 1:0 setzte sich «Lyceum Alpinum» gegen die Celerinerinnen durch. Die weiteren Ränge der Kategorie gingen an die «Wabernadettes» aus Bern vor den «VPCine» aus Poschiavo, dieses Spiel endetet 2:0.

Alle teilnehmenden Teams bekamen für ihre Teilnahme am Turnier mindestens einen Teampreis. Die Preise wurden von lokalen Firmen für das Turnier zur Verfügung gestellt. Der FC Celerina bedankt sich herzlich für die wertvolle Unterstützung. Nicht nur das Turnier ist jeweils fixer Punkt in den Agenden der Spielerinnen und Spieler, sondern auch die legendäre Hot Soccer Party des Vereins. Dieses Jahr konnte die Party nach langer Abwesenheit wieder im Pic As in Samedan organisiert werden und dies kam bei den Gästen sehr gut an. Die Tanzfläche war von Anfang bis Schluss voll. (nic)