Gefeiert wird der Saisonstart am 30. November mit der dritten Austragung der «Schmuggler-Trophy», die dazu einlädt, auf den Spuren der sagenumwobenen Schmuggler zu streifen – oder besser gesagt: mit Skiern oder Snowboard zurück in die Vergangenheit zu fahren. Spielerisch versuchen die Teilnehmen­den zwischen der Schweiz und Österreich die begehrten «Schmugglersäckli» an Zöllnern vorbeizuschmuggeln. Komplizen helfen dabei, während die Zöllner versuchen, die Schmuggelware zu beschlagnahmen.





Dieses Jahr wird beim Winter-Opening-Konzert zudem die deutsche Cover-Band «Rock Antenne» begrüsst, die um 18.00 Uhr die Bühne in Samnaun Dorf zum Beben bringen wird. Davor, ab 16.00 Uhr, stimmen DJs die Gäste ein. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

