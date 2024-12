Alle Jahre wieder stellt die Pfadfinderabteilung Battasendas Capricorn Engiadina Bassa eine Feuerschale auf, wo zur Freude der Kinder Schlangenbrot über das Feuer gebacken werden kann. Für die übrige Verpflegung sorgt jedes Jahr ein anderer Dorfverein. Am vergangenen Samstag hat die Musica da giuventüna Engiadina Bassa für Glühwein, Punsch und Raclette gesorgt - und auch für musikalische Kostproben.



Der Adventsmarkt von Scuol besticht mit liebevoll gestalteten Ständen und vielen selbst gemachten Produkten, wie Weihnachtskarten, Filzengel, Backwaren, Adventskränze oder Holzwaren. Auch stehen viele Kinder und Jugendliche im Einsatz und verkaufen ihre Produkte für einen guten Zweck, für die Schulkasse oder für den Verein. Aber vor allem ist der Adventsmarkt ein Ort der Begegnung, in einem feierlichen Rahmen. Trotz der winterlichen Temperaturen war der Besucherstrom am Samstagabend gross.