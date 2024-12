Il preventiv dal quint da success dal cumün da Zernez prevezza per l’on 2025 ün guadogn da 713'213 francs. Quai pro sortidas da 22,4 ed entradas da 23,1 milliuns francs. I’l quint da success sun previsas amortisaziuns dad s-chars 1,47 milliuns e deposits a las finanziaziuns specialas da minus 214'000 francs netto. Il Cashflow importa tenor preventiv bundant 1,7 milliuns francs.

Ün manco da finanziaziun da bundant 2,3 milliuns francs resulta invezza pro’l preventiv dal quint d’investiziuns. Quel prevezza sortidas da bundant 4,56 milliuns ed entradas da 463'500 francs. 1,74 milliuns francs our da l’aigna finanziaziun güdan a diminuir las investiziuns nettas da bundant quatter milliuns francs sün ils 2,3 milliuns manzunats. Il manco sto tenor il cumün da Zernez gnir cuvernà cun nouvs credits da banca.

Las votantas ed ils votants han approvà in lündeschdi saira tant il preventiv dal quint da success cun unanimità da vuschs sco eir ils singuls credits da’l quint d’investiziun ed eir trat la deci- siun a reguard il pè d’impostas cumünal per l’on 2025. Quel resta inavant sün 84 pertschient da l’imposta chantunala. Tenor ils respunsabels nu detta la situaziun finanziala actuala dal cumün andit da müdar il pè d’impostas per l’on chi vain.

Eir unanimamaing ha il suveran deliberà ün credit supplementar d’investiziun in l’otezza da 61'741 francs per la planisaziun da quartier Ils Muots Brail. Il credit es stat neccessari per pudair schoglier definitivamaing il plan da quartier, davo cha eir il Tribunal administrativ dal chantun Grischun vaiva confermà quai cun sia decisiun dals 21 marz 2023. La suprastanza cumünala ha perquai decis eir da schoglier la cumischiun da planisaziun correspundenta.

In vista a la revisiun da la constituziun cumünala sun previs müdamaints ed adattamaints. La suprastanza cumünala voul perquai adattar la constituziun cumünala in singuls puncts e s-chaffir la tras in divers reguards bunas premissas per la structura e l’organisa- ziun futura dal cumün. Ella gnarà a preschantar las masüras proponüdas a temp ütil a la populaziun.



Autur e fotografia: Jon Duschletta