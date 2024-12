Benjamin Zimmerling setzte sich dabei gegen seine vier Konkurrenten durch und durfte im feierlichen Rahmen der Gala im Dolder Grand Hotel in Zürich die goldene Trophäe in Form einer Artischocke entgegennehmen.





«Marmite youngster» ist der Schweizer Wettbewerb für junge Gastronomietalente. Seit 2011 verfolgt das Schweizer Genussmagazin damit das Ziel, ambitionierte Gastroprofis unter 30 Jahren zu fördern. Dafür zeichnet es mit Hilfe einer hochkarätigen Experten-Jury, unter anderen Michelin Sternekoch Antonio Colaianni vom Restaurant Ornellaia, Zwei-Sterne-Koch Patrick Mahler vom Restaurant Focus im Park Hotel Vitznau oder Marc Almert vom Baur au Lac und Sommelier-Weltmeister 2019, nach strengsten Kriterien Gastronomietalente in den vier Kategorien Küche, Patisserie, Service und Sommellerie aus.





Benjamin Zimmerling wird in einer Medienmitteilung mit den Worten zitiert: «Der Wettbewerb hat mir viel Spass gemacht. Es war darüber hinaus auch eine Gelegenheit, mich weiterzuentwickeln, mein Netzwerk auszubauen und von den Besten der Branche zu lernen.» Der gebürtige Tiroler ist 29 und bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Branche mit. Schon mit 18 Jahren hat er die Ausbildung zum Sommelier in Österreich begonnen und auch schon beim 19-Punkte-Koch Simon Taxacher im Hotel Rosengarten in Tirol gearbeitet. In zehn Wettbewerben war Benjamin Zimmerling bereits ganz vorne mit dabei: vom Ambassadeur du Champagne 2020 in Österreich bis zum Sake Pairing Contest.





Heute ist er unter anderem als diplomierter Sommelier und seit letztem Jahr im Grace La Margna St. Moritz als Head of Wines tätig. «Es ist mir wichtig, dass ich in meinem Beruf das tun kann, was wir Sommeliers am besten können: Gastgeber sein, wie zum Beispiel hier im Hotel.» Der Hoteldirektor David Frei und sein Team freuen sich über den Erfolg Zimmerlings: «Benjamin hat sich nicht nur in einem herausfordernden Auswahlprozess durchgesetzt, sondern beim Finale seine herausragenden Fähigkeiten unter Beweis gestellt», so David Frei.



Medienmitteilung Grace La Margna St. Moritz